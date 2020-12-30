6.7 مليون دينار قيمة واردات النفط العراقي في شهر 11

رهام زيدان

عمان- قالت وزارة النفط العراقية إن مجموع قيمة صادراتها إلى المملكة حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلغت نحو 6.7 مليون دولار.

وبحسب الاحصائيات التي نشرتها الوزارة فإن هذه المبالغ هي لقاء تصدير نحو 252.7 ألف برميل من نفط مصفاة الصمود في كركوك.

وتأتي هذه الكمية اقل بنسبة تقارب 4 % عن الشهر الذي سبقه من نفس العام حيث كانت كميتها 263 ألف يرميل تقريبا قيمتها نحو 6.3 مليون دولار، فيما كانت الكمية المستوردة خلال نفس الشهر من العام الماضي 334.6 ألف برميل قيمتها نحو 15.1 مليون دولار.

واحتسبت القيمة وفقا لمعدل سعر برميل بلغ نحو 41.88 دولار الشهر الماضي.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذا لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين بداية شباط (فبراير) الماضي، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) من العراق لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على (10 آلاف برميل في اليوم تشكل 7 % من استخدامات المملكة قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.

ويشار الى أن مذكرة التفاهم العراقية – الأردنية الخاصة باستيراد النفط انتهت مدتها في منتصف شهر تموز(يوليو) الماضي، وجرى تمديدها حتى الشهر الماضي؛ بسبب جائحة كورونا التي أثرت على سير النقل، وأوقفته لفترة محدودة، وحاولت الغد الحصول على رد من الوزيرة هالة زواتي حول امدادات النفط العراقي دون رد.

وكان وزير النفط العراقي احسان اسماعيل أعلن مؤخراً أن الوزارة باشرت بتسليم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء أنبوب تصدير النفط الخام من البصرة جنوبي العراق، إلى مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر، بطاقة مليون برميل يومياً، حيث توقع أن يشهد الربع الأول من 2021، إحالة المشروع بشكل كامل؛ ليتسنى بعدها المباشرة به.

وقال في ذلك الوقت العراق يسعى لزيادة طاقات منافذ تصدير النفط الخام لتنسجم مع خططه التصديرية المستقبلية، والبحث عن أسواق قريبة من منافذ التصدير، وسيمتد الأنبوب لمسافة 1700 كيلو متر، يكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة، أما في الجانب الأردني فسيكون على شكل استثمارات.