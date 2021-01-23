60 ألف دينار إجمالي تبرعات عملاء أمنية عبر “umnicoin”

عمان- قالت شركة “أمنية”، إن إجمالي تبرعات عملائها العام 2020 عبر برنامج الولاء “umnicoin” بلغ 60,376 ديناراً أردنياً، وذلك لدعم جهود مؤسسات وطنية ومنظمات خيرية وإنسانية في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وغيرها من الظروف، ما يعكس مساعي الشركة الواضحة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الشركة، أن تبرعات عملاء أمنية عبر برنامج الولاء “umnicoin” كانت مستمرة طيلة العام الماضي، إلا أن وتيرة هذه التبرعات بلغت أوجها خلال فترة الحظر الشامل.

ونجحت “أمنية”، خلال العام الماضي، في تشجيع عملائها على التبرع لصالح عدد من المؤسسات والمبادرات المحلية والوطنية كصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وصندوق “همّة وطن” في مواجهة جائحة “كوفيد 19″، ووزارة الصحة لدعم القطاع الصحي، وحملة “يوميتهم علينا” مع منصة “نوى” لدعم عمال المياومة، ومبادرة “همتنا” لدعم تأهيل المراكز الصحية في الأردن، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وحملة “خلي الشتا أدفى” لدعم الأسر المحتاجة، ومركز الحسين للسرطان، والجمعية الملكية للتوعية الصحية لدعم “برامج المدارس الصحية”، ومبادرة “بادر للخير”، وقرى الأطفال SOS، واليونيسيف، وتكية أم علي.

وفي تعليقه على هذا الدعم، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “أمنية”، زياد شطارة، عن اعتزازه وتقديره لجميع عملاء أمنية الذين يتسابقون على الدوام لمساندة الوطن ودعم مؤسساته في مختلف الظروف وأصعبها، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس القيم الإنسانية والنبيلة الراسخة في المجتمع الأردني من جهة، وثقة عملاء أمنية بها باعتبارها من أبرز قنوات التبرع للمؤسسات والمنظمات الخيرية، وذلك عبر برنامج الولاء “umnicoin”.

ولفت شطارة، إلى أن “أمنية”، ومنذ تبنيها مبادرة “أمنية الخير”، لتكون المظلة الرئيسية التي تندرج تحتها جميع برامج العطاء للشركة، سخرت إمكانياتها المالية والمعنوية لدعم العديد من المبادرات المجتمعية والتنموية التي تقام على مدار العام وتسهم في تنمية المجتمع، مشيراً إلى الدور المميز الذي لعبته “أمنية” خلال جائحة كورونا؛ حيث قدمت التبرعات المالية لوزارة الصحة، ودعمت جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتوجه لبرنامج “التعليم عن بُعد” من خلال إتاحة الدخول المجاني لمنصة “درسك” وعدم الخصم من حزم الانترنت الشخصية، إلى جانب تسخير تقنياتها الحديثة لتحسين جودة المواد التعليمية بما تتطلبه التغيرات المتسارعة في قطاع التعليم وتكنولوجيا المعلومات، كما خصصت برامج مسؤوليتها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك لدعم حملة “يوميتهم علينا” التي دعمت من خلالها 2500 عامل مياومة فقدوا مصادر رزقهم بسبب الحجر الصحي الشامل.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “أمنية” أضافت العام الماضي المؤسسات التالية لبرنامج الولاء “umnicoin” وهي وزارة الصحة، صندوق “همة وطن”، قرى الأطفال SOS، وعمال المياومة “حملة يوميتهم علينا” مع منصة “نوى” وحثت عملاءها على التبرع ومساندة هذه الجهات والفئات خلال الجائحة.