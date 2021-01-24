60 ألف دينار تبرعات عملاء أمنية عبر برنامج الولاء umnicoin العام 2020

عمان-قالت شركة أمنية، إنّ إجمالي تبرعات عملائها العام 2020 عبر برنامج الولاء umnicoin بلغت 60,376 ديناراً أردنياً، وذلك لدعم جهود مؤسسات وطنية ومنظمات خيرية وإنسانية في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وغيرها من الظروف، ما يعكس مساعي الشركة الواضحة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الشركة، أن تبرعات عملاء أمنية عبر برنامج الولاء umnicoin كانت مستمرة طيلة العام الماضي، إلا أن وتيرة هذه التبرعات بلغت أوجها خلال فترة الحظر الشامل.

ونجحت أمنية خلال العام الماضي في تشجيع عملائها على التبرع لصالح عدد من المؤسسات والمبادرات المحلية والوطنية كصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وصندوق همّة وطن في مواجهة جائحة كوفيد19، ووزارة الصحة لدعم القطاع الصحي، وحملة “يوميتهم علينا” مع منصّة “نوى” لدعم عمّال المياومة، ومبادرة “همتنا” لدعم تأهيل المراكز الصحية في الأردن، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وحملة “خلي الشتا أدفى” لدعم الأسر المحتاجة، ومركز الحسين للسرطان، والجمعية الملكية للتوعية الصحية لدعم “برامج المدارس الصحية”، ومبادرة “بادر للخير”، وقرى الأطفالSOS ، واليونيسيف، وتكية أم علي.

وفي تعليقه على هذا الدعم، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة عن اعتزازه وتقديره لجميع عملاء أمنية الذين يتسابقون على الدوام لمساندة الوطن ودعم مؤسساته في مختلف الظروف وأصعبها، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس القيم الإنسانية والنبيلة الراسخة في المجتمع الأردني من جهة، وثقة عملاء أمنية بها باعتبارها واحدة من أبرز قنوات التبرع للمؤسسات والمنظمات الخيرية وذلك عبر برنامج الولاء umnicoin.