60 ألف مراجع لمستشفيات وزارة الصحة خلال العيد

عمان – راجع مستشفيات وزارة الصحة خلال عطلة عيد الفطر السعيد نحو 60 ألف مراجع.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة حاتم الأزرعي في بيان اليوم السبت: إن الأرقام الاحصائية الواردة في تقرير مديرية الأزمات حول الواقع الصحي خلال عطلة العيد تشير إلى حجم العبء الكبير الذي تحملته المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة والاستمرار بتقديم الخدمات الصحية وفقا لخطة الوزارة المركزية والميدانية التي وضعتها مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات.

واضاف أن وزير الصحة أشرف بشكل مباشر على تنفيذ الخطة وتابعها ميدانياً من خلال الجولات المبرمجة والفجائية على المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة والتواصل مع الإدارات الصحية للوقوف على سير العمل والاحتياجات فضلاً عن الاطمئنان على المرضى على أسرّة الشفاء وتلبية احتياجاتهم.

وأشار الازرعي إلى أن أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات التابعة للوزارة استمرت في استقبال المراجعين وتقديم الخدمة الطبية كالمعتاد على مدار 24 ساعة.

وبين أن عدد المراجعين لأقسام الإسعاف والطوارئ خلال العطلة بلغ أكثر من 49 ألف مراجع، وعدد الادخالات إلى المستشفيات حوالي 2500 والعمليات الجراحية 219 وعدد جلسات غسل الكلى أكثر من 1400.

ولفت إلى أن مستشفى البشير استقبل العدد الأكبر من المراجعين، إذ راجع قسم الإسعاف والطوارئ حوالي 7500 مراجع، تلاه مستشفى الزرقاء حوالي 4500، ومستشفى الأميرة بسمة في إربد أكثر من 3900 مراجع.

وفي السياق ذاته، أشار مدير مديرية الأزمات في الوزارة الدكتور علاء الشناق إلى أن المديرية فعلت مركز الطوارئ وكان مناوباً على مدى 24 ساعة يومياً طيلة العطلة.

وبين أن أقسام الإسعاف تعاملت مع العديد من الحالات الناتجة عن حوادث السير والسقوط، لافتاً إلى أن عدد المصابين جراء حوادث السير بلغ حوالي 500.

وأوضح أن المديرية لم تبلغ عن حالات ومراجعات غير اعتيادية للمستشفيات، وأنه راجع اقسام الإسعاف والطوارئ حوالي 20 حالة تشكو من لدغ العقارب في الغالب وكذلك الأفاعي، فيما كانت غالبية الحالات المراجعة مصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتلبك المعوي خاصة أول أيام العيد إضافة لمراجعات المصابين بالأمراض المزمنة. –(بترا)