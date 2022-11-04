60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

شارك عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين في أداء صلاة ظهر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والتضييقات التي فرضها الاحتلال في محيط القدس والبلدة القديمة وبوابات المسجد.

وأوقفت قوات الاحتلال الشبان عند بوابات البلدة القديمة قبيل صلاة ظهر الجمعة، وفتشتهم جسديا بدقة، بعد يوم من تنفيذ عملية بالقرب من باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأدى مستوطنون صباح اليوم طقوسا تلمودية استفزازية أمام باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى. فيما لبى آلاف المصلين نداء الفجر العظيم اليوم الجمعة، وأدوا الصلاة في المصلى القبلي وقبة الصخرة، كما أدى المصلون بعد صلاة ظهر اليوم صلاة الغائب على أرواح الشهداء.

وأشاد مفتي القدس وخطيب الأقصى الشيخ محمد حسين في خطبة الجمعة برباط وثبات المرابطين بالمدينة وأكنافها، ودعا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى في جميع الأوقات.

وطالب أن تترجم ما نطقت به القمة العربية في الجزائر إلى أفعال على الأرض توحد صف الأمة العربية والاسلامية، وتحرر مدينة القدس ومقدساتها، وتؤازر المرابطين في رباطهم.

وخاطب الفلسطينيين بقوله عن الشهداء والجرحى ” لا يضعف عزيمتكم ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من جرائم في القدس ونابلس وجنين وغزة”.

وأشاد بنضال الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وتمنى للأسرى الافراج العاجل وشفاء الجرحى والصبر لأهالي الشهداء.