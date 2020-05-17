60 عينة لملاصقي طبيب اربد المصاب بكورونا سلبية

اربد – تطابقت تأكيدات مصادر طبية مسؤولة في اربد مع نتائج 60 عينة فحص كورونا جاءت جميعها سلبية.

وكانت هذه العينات سحبت من ملاصقين ومخالطين لطبيب يعمل في مستشفى الاميرة بسمة التعليمي في اربد اعلن عن اصابته مساء الجمعة الماضي.

وفي سياق متصل اوضح مدير مستشفى الاميرة بسمة التعليمي الدكتور محمد بني ياسين لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم، انه تم جمع اكثر من 200 عينة لأطباء وكوادر تمريضية وفنية ومراجعين خالطهم الطبيب اثناء دوامه يوم الخميس الماضي أي قبل الاعلان عن اصابته بيوم واحد، مرجحا ان تظهر نتائجها في غضون يومين على ابعد تقدير.

من جهته قال مدير الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور قاسم المياس في تصريحات صحفية اليوم ان الوضع الوبائي في اربد مطمئن وتحت السيطرة، مؤكدا اهمية التزام المواطنين والمتسوقين واصحاب المحلات والمنشآت التجارية والسائقين بوسائل وادوات الوقاية والسلامة العامة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حماية لأنفسهم وللآخرين.(بترا)