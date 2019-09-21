60 فريقاً تنافسوا في ثاني سباق ريد بُل سوب بوكس في عمّان

عمان- الغد- تجمع أكثر من 30 ألف شخص في منطقة عبدون لمشاهدة ثاني سباق ريد بُل سوب بوكس في المملكة.

ولم يخيب أمل هذا الجمهور العريض الذي تمكن من مشاهدة حدث مليء بالإثارة والابتكار مع عروض مميزة على منصة الإقلاع وسيارات متنوعة الأشكال (باص، سندويشة فلافل، والعووو) تحاول قطع المسار المليء بالمنعطفات والحواجز الإصطناعية بأسرع وقت ممكن.

وقد تمكن فريق “Mad Men of Cheil” أن يحتل المركز الأول بعد أن جمع أعلى عدد من النقاط ففاز بكأس البطولة وبرحلة لمشاهدة سباق الفورمولا 1 في البحرين.

أما المركز الثاني فكان من نصيب فريق “حمادة” الذي قدم عرضاً نال استحسان الجمهور والحكام كما تميزوا بزيهم المبتكر وسيارتهم المبتكرة! المركز الثالث كان من نصيب فريق دكاترة الأسنان “Smile Engineers”.

قُيمت الفرق نسبة لمعايير ثلاث هي: السرعة في قطع المسار، العرض على المنصة والإبتكار. وقد تولى تحكيم الحدث لجنة مؤلفة من المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، بطل سباقات الدرفت ورياضي ريد بُل عبدو فغالي، المدير العام لقناة رؤيا المهندس فارس الصايغ، الإعلامية الأردنية ناديا الزعبي ومؤسس أسبوع الموضة في الأردن وخبيرة العلامات التجارية شيرين الرفاعي. بتقديم أية الخياط، هيثم البارودي (الذي افتتح السباق بسيارة فريق رؤيا ولين حلواني.

سباق ريد بُل سوب بوكس هو سباق وطني للسائقين الهواة أساسه الإبداع والمتعة التنافسية – هذا فضلاً عن الحاجة إلى السرعة. هذا السباق الفريد من نوعه الخالي من المحركات، يتحدّى المتسابقين المخضرمين والهواة على حد سواء لتصميم وبناء سيارات أحلامهم تسير بالطاقة البشرية وتنافس الوقت في سباق يجري على طريق منحدر!