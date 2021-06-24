60 % نسبة الإنجاز في مشروع انشاء مبنى محافظة المفرق

الكسبي: الدراسة المتعلقة بإعادة تأهيل طريق بغداد الدولي جاهزة وبانتظار توفر المخصصات المالية

المفرق –أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، جولة ميدانية على عدد من المواقع في محافظة المفرق، وذلك في إطار جولات الكسبي الدورية والتي تهدف إلى الاستماع للمواطنين وتفقد الخدمات المقدمة لهم، ووفق النهج الحكومي المتبع.

وأكد الكسبي خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة المفرق بحضور نواب محافظة المفرق وممثلين عن المجتمع المحلي والفعاليات الرسمية والشعبية والمعنيين في الوزارة، أن الوزارة تولي الأهمية لكافة المشاريع الحيوية التنموية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأردني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف الكسبي، أن الوزارة أنهت عدداً من الدراسات لأنشاء مشاريع متنوعة في المحافظة تشمل مشاريع طرق وابنية.

وبين الكسبي خلال الاجتماع أن نسبة الإنجاز في مشروع انشاء مبنى محافظة المفرق بلغت 60%، مشيراً إلى أن المشروع يشمل انشاء مبنى ثلاثة طوابق فوق الأرض وطابق تسوية وبمساحة تبلغ 5170 م2 وعدد من المكاتب الإدارية وقاعة متعددة الأغراض و قاعة غرفة إدارة أزمات و كافة الملحقات اللازمة من كهرباء وميكانيك.

وأستمع الكسبي لعدد من الملاحظات والمطالب من نواب المحافظة، مشيراً إلى أن الوزارة تجري صيانة وقائية دورية للبنية التحتية في المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وسيتم اجراء دراسة شمولية لواقعها في المحافظة بشكل مفصل.

وحول مشروع إعادة تأهيل طريق بغداد الدولي، أكد الكسبي أن الدراسة المتعلقة بإعادة تأهيل الطريق الحيوي الذي يربط بين الأردن والحدود العراقية جاهزة، وهي من ضمن أولويات الوزارة وبانتظار توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها.

“المشروع يشمل انشاء 4 مسارب للطريق مفصولة بجزيرة وسطية، بالإضافة الى طريق خدمات جانبية بالاتجاهين، وانشاء عدة تقاطعات منفصله” وفق الكسبي.

ولفت الكسبي إلى أن الوزارة ستطرح قريباً عدداً من العطاءات التي تشمل مشاريع طرق رئيسية في المحافظة مثل طريق الدجنية /اربد مثلث النعيمة حيث سيتم طرح العطاء الخاص بالطريق قريبا، مبينا أن الوزارة تسعى الى توفير المخصصات اللازمة لهذه الطرق.

وفي سياق متصل، أطلع الكسبي على واقع حال طريق بغداد الدولي يرافقه نواب المحافظة والمعنيين في الوزارة حيث أكد الكسبي أن الوزارة اجرت صيانة سابقة لبعض أجزاء من الطريق وذلك خلال الصيانة الدورية التي تجريها الوزارة، مشدداً على أن الوزارة تسعى لتوفير المخصصات المالية اللازمة لإعادة تأهيل الطريق بالكامل.

وأستمع الكسبي إلى إيجاز مفصل من المعنيين خلال تفقده طريق سما السمية – المغاير -المطلة، والذي يجري العمل حالياً على دراسة شاملة لواقع الطريق واجراء اللازم.

وتفقد الكسبي كل من طريق المنشية وطريق الدجنية – اربد -المفرق (( مثلث النعيمة – بلعما – الزرقاء)) وطريق جرش المفرق، مؤكداً أن الوزارة تعمل حاليا على دراسات لتقييم واقع الطرق واجراء اللازم لتوفير المخصصات المالية المناسبة.

كما أوعز الكسبي بصيانة الطريق القديم في المفرق من مثلث الصالحية حتى تقاطع السعيدية ومن إشارة الباعج لغاية مثلث ام الجمال مع عمل توسعة وعمل جزيرة وسطية وعمل إشارة ضوئية لتقاطع السعيدية – صبحا بالإضافة لإشارة ضوئية على تقاطع ام الجمال مع تعزيز كامل الطريق بعناصر السلامة المرورية، وذلك وفق المخصصات المالية المتوفرة والاولويات التي تحددها الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

بدورهم، ثمن النواب وممثلو المجتمع المحلي اللقاء والجولة الميدانية التي اجراها الكسبي، معربين عن تطلعهم لحل كافة الملاحظات بشكل فوري.