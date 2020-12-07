60 وفاة و3980 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الاثنين، 60 وفاة و(3980) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (1200) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1067) في محافظة إربد، منها (249) في الرمثا.

– (454) في محافظة المفرق.

– (291) في محافظة الزرقاء.

– (229) في محافظة البلقاء.

– (178) في محافظة عجلون.

– (163) في محافظة الكرك.

– (121) في محافظة جرش.

– (98) في محافظة مأدبا.

– (70) في محافظة العقبة.

– (63) في محافظة معان، منها (29) في البترا.

– (46) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (244,069) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (48,920) حالة.

– سُجّلت (60) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3116) حالة

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (154) حالة، فيما غادرت (228) حالة المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1684) حالة، منها (403) حالات على أسرّة العناية الحثيثة.

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4589) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (192,033) حالة.

– تمّ إجراء (25,051) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,709,571) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (15.89%).