60 وفاة و6649 إصابة جديدة بكورونا الأربعاء

عمان – الغد- سجل الأردن اليوم الأربعاء، 60 حالة وفاة و6649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتوزّعت الإصابات بحسب الموجز اليومي كما يلي:

– (3211) في محافظة العاصمة عمّان.

– (889) في محافظة الزرقاء.

– (733) في محافظة إربد، منها (68) في الرمثا.

– (548) في محافظة البلقاء.

– (258) في محافظة الكرك.

– (212) في محافظة العقبة.

– (168) في محافظة مأدبا.

– (157) في محافظة المفرق.

– (146) في محافظة جرش.

– (144) في محافظة عجلون.

– (95) في محافظة معان، منها (8) في البترا.

– (88) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (448,851) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (64,440) حالة.

– سُجّلت (60) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5106) حالات.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (430) حالة، فيما غادرت (247) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2369) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1819) بنسبة إشغال (35%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (519) بنسبة إشغال (44%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (231) بنسبة إشغال (22%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3827) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (379,305) حالات.

– تمّ إجراء (44,530) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,999,212) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (14.93%).