قيمتها 60 ألف دينار.. سرقة 30 طنا من “سبائك الرصاص” تملكها الحكومة

عمان- الغد- كشف ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2020، والذي نشر قبل أيام، أنه تم سرقة 30 طنا من سبائك الرصاص من داخل مكب منطقة سواقة التابع لوزارة البيئة.

وقال التقرير إن القيمة الكمية المسروقة تقدر بـ 60 ألف دينار.

وأشار إلى أن المكب لا يوجد حوله أسوار وأن إدارته اكتفت بوضع سياج فقط، ما نتج عنه عدة حالات من السرقة، من بينها سرقة الكميات الكبيرة من الرصاص.