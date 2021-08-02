600 ألف دينار دعم لبرنامج “أردننا جنة” في شهرين

محمد أبو الغنم

عمان- قدر مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة يزن الخضير الدعم الذي قدمته الهيئة للإنفاق على برنامج “أردننا جنة” بـ600 ألف دينار خلال الشهرين الماضيين.

وقال الخضير الذي يدير برنامج أردننا جنة إن “نسبة الانفاق على البرنامج بلغت قرابة 10 % من مخصصات المبلغ المخصص للبرنامج والبالغة 6 ملايين دينار منذ انطلاقته في حزيران (يونيو) الماضي”.

وأكد أن المبلغ المخصص يكفي لدعم البرنامج حتى نهاية العام الحالي.

ويهدف برنامج “أردننا جنة”، المدعومة رحلاته من الوزارة والهيئة بنسبة تتجاوز %50 من كلف الرحلة وتنفذه المكاتب السياحية، إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية.

وأشار الخضير إلى أن الهيئة تقوم بتقييم البرنامج والرحلات كل أسبوعين ويجري تعديل وتغيير على الرحلات حسب إقبال المواطنين.

إلى ذلك، بين أن البترا تشهد ضعفا في اقبال المواطنين عليها إذ استقبلت نحو 124 سائح مبيت في شهر حزيران (يونيو) الماضي وارتفع الى 1.2 ألف سائح مبيت بعد دمج وربط البتراء بوادي رم والعقبة وجاء هذا البرنامج لتسويق البترا ودعمها وتوجيه الزوار اليها لغايات زيادة اعداد زوار مبيت البترا وتوجيه البوصلة اليها كونها من المناطق الأكثر تضررا بجائحة كورونا.

ولفت إلى أن البرنامج فتح المبيت في البترا على مدار الاسبوع وإقامة فعاليات فيها لجذب السياحة الداخلية اليها وتشجيع المواطنين الى زيارة البتراء والمبيت فيها بالإضافة الى اقامة برنامج يشمل المبيت في البترا ورم والعقبة اضافة الى تحديد يوم الثلاثاء فقط للمبيت في وادي رم.

واضاف الخضير انه تم تحفيز ودعم مكاتب السياحة والسفر الذين ينظمون رحلات للبترا من خلال البرنامج بدفع 10 دنانير عن كل مواطن يزور البتراء ويقيم فيها.

وقالت وزارة السياحة والآثار إن أعداد المشاركين في برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية، المدعوم من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، وصلت منذ انطلاقه في بداية حزيران الماضي ولغاية الآن قرابة الـ33.5 ألف مشارك.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي مؤخرا، أن أعداد حافلات النقل السياحي التي نقلت المشاركين للوجهات السياحية التي يوفرها البرنامج وانطلقت من مختلف محافظات المملكة بلغت 1222 حافلة، يرافقها 1222 دليلاً سياحياً. ويؤمن البرنامج المصمم للمواطن الأردني، نقلا مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة إلى توفير وجبات الطعام.

ويسعى البرنامج الذي تبلغ مخصصاته للعام الحالي 6 ملايين دينار، إلى التخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.