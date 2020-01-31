600 ألف طالب وطالبة يستأنفون فصلهم الدراسي الثاني الأحد

آلاء مظهر

عمان- يستأنف غدا، ما يزيد على 600 ألف طالب وطالبة فصلهم الدراسي الثاني بعد انتهاء عطلة نصف العام الدراسي، في المدارس الخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) ومدارس الطلبة السوريين في الفترة المسائية، بالإضافة إلى السلطات التعليمية الاخرى باستثناء المدارس الحكومية منها.

وكانت وزارة التربية والتعليم طبقت التقويم المدرسي المعد مسبقا على هذه المدارس التي بدأت عامها الدراسي في 1 ايلول (سبتمبر) الماضي كالمعتاد دون أي تغيير.

وانهى الطلبة في المدارس التي جرى عليها تطبيق التقويم المدرسي المعد مسبقا عطلة الشتاء (بين الفصلين) التي استمرت لنحو أسبوعين عطلتهم وذلك بعد أن انهوا اختباراتهم المدرسية التي كانت قد بدأت في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وانتهت في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.

وما يزال الطلبة بالمدارس الحكومية يتوجهون إلى مدارسهم للتقدم لامتحاناتهم المدرسية النهائية للفصل الدراسي الحالي والتي تستمر لغاية 8 شباط (فبراير) الحالي، وفق التقويم المدرسي المعدل.

ويأتي هذا التقويم المدرسي المعدل للمدارس الحكومية على خلفية الاضراب المفتوح الذي نفذته نقابة المعلمين في المدارس الحكومية والذي استمر لمدة شهر كامل بواقع 20 يوما دراسيا، ليستأنف الطلبة عامهم الدراسي وفقا له في 6 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

في الوقت الذي تنص المادة (40) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، على أن تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية بين (195-200) يوم حدا أدنى للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع، كان لا بد من وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء إضراب المعلمين من إعداد تقويم مدرسي معدل للمدارس الحكومية يلتزم بالأيام الفعلية للدوام المدرسي المنصوص عليها في القانون، وهذا ما تم فعلا وجرى تعميمه على جميع مديريات التربية.

ويبدأ طلبة المدارس الحكومية التي جرى عليهم تطبيق التقويم المدرسي المعدل عطلة الشتاء(بين الفصلين) يوم الاحد 9 شباط (فبراير) الحالي لغاية 13 من الشهر ذاته.

وينتظم الطلبة المدارس الحكومية البالغ عددهم 1.5 مليون طالب وطالبة في مدارسهم ايذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني في 16 شباط (فبراير) الحالي.