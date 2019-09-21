600 فرع لـ”البنك العربي” في 5 قارات

شنغهاي- الغد- افتتح البنك العربي، مؤخراً، فرعه الجديد في مدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في خطوة يهدف البنك من خلالها الى تعزيز تواجده في السوق الصيني ضمن شبكة فروعه العالمية والتي تضم ما يزيد على 600 فرع عبر 5 قارات.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد بعد حصول البنك العربي على موافقة هيئة تنظيم قطاع المصارف والتأمين الصينية على تحويل المكتب التمثيلي للبنك في مدينة شنغهاي الصينية الى فرع متكامل، معززاً بذلك انتشاره الآسيوي الذي يشمل كذلك كلا من سنغافورة وكوريا الجنوبية. ويعد البنك العربي من أوائل المؤسسات المصرفية العربية التي كان لها تواجد في الصين؛ حيث افتتح البنك مكتبه التمثيلي الأول في العاصمة الصينية بكين في العام 1985 وتبعه افتتاح مكتبه التمثيلي الثاني في مدينة شنغهاي في العام 1996.

وبهذه المناسبة، أقام البنك العربي حفل استقبال خاصا في مدينة شنغهاي بالصين بحضور صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي، ونعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك، وذلك خلال زيارة عمل قاما بها الى الصين شملت كلا من بكين وشنغهاي التقيا خلالها عدد من المسؤولين من القطاع المصرفي الصيني. وحضر حفل الاستقبال الذي أقامه البنك ممثلون عن جمعية البنوك في شنغهاي وهيئات مصرفية صينية ودولية وشخصيات من قطاع الشركات والأعمال.

وبهذه المناسبة، قال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة “البنك العربي”: “يأتي افتتاح فرع البنك العربي في الصين تحقيقاً لرؤية وتوجهات البنك الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع شبكته المصرفية وتعزيز تواجده في أبرز الأسواق العالمية وأكثرها نمواً بما فيها السوق الصيني والذي يمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم”.

ومن جانبه، قال نعمة صباغ -المدير العام التنفيذي لـ”البنك العربي”: “سنعمل من خلال فرعنا الجديد في الصين وشبكتنا المصرفية الواسعة على تقديم الحلول المصرفية والتمويلية المتنوعة والمتكاملة لعملائنا من قطاع الشركات الذين يرغبون في الوصول الى الأسواق الآسيوية وكذلك تلبية احتياجات الشركات العالمية العاملة في المنطقة بما فيها الشركات الصينية، بما يسهم في تعزيز ودعم حركة التبادل التجاري بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين والبناء على فرص النمو والتوسع المتاحة عبر هذه الأسواق الرئيسية”.

وتجدر الإشارة هنا الى أن البنك العربي يتواجد ضمن قائمة البنوك المراسلة الرئيسية التي تقدم خدماتها لأبرز البنوك الصينية، وذلك بفضل شبكته المصرفية الواسعة والتي تعد من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية.

يذكر أن البنك العربي حصل على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام الحالي من مجلة يوروموني العالمية- لندن، كما وحصل البنك أيضاً على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام الحالي وللعام الرابع على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس العالمية- نيويورك.