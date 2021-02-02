600 مركز رياضي يباشرون أعمالهم بعد الحصول على شهادة تعهد

عمان– كشفت اللجنة الأولمبية الأردنية، حصول ما يزيد عن 600 مركز لياقة بدنية وأكاديمية رياضية، على شهادة التزام وتعهد، إيذانا بفتح ابوابها أمام الرواد والمنتسبين.

وكانت الحكومة سمحت بإعادة فتح مراكز اللياقة البدنية والأكاديميات، اعتبارا من يوم أمس الأثنين، شريطة حصول المركز والأكاديمية على شهادة من اللجنة الأولمبية، تؤكد التزامها بالاجراءات الوقائية لحماية المشاركين من فيروس كورونا.

وقال المسؤول الإعلامي في اللجنة الأولمبية زيد الصرايرة لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، ان فرق تفتيش من اللجنة بدأت عملها اعتبارا من يوم أمس، من خلال زيارات مفاجئة للمراكز، للوقوف على مدى الالتزام، لافتا إلى أن الزيارات الأخيرة كشفت عن التزام كبير من قبل المراكز والأكاديميات وروادها.

واضاف ان الجميع بشكل عام ملتزم بالإجراءات الوقائية، مؤكدا ان اللجنة الأولمبية تحاول جاهدة تصحيح أي خطأ يحدث في المراكز حفاظا على سلامة الجميع.-(بترا)