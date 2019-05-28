600 مليار دولار فاتورة الحرب التجارية بين الصين وأميركا

بكين -حذرت وكالة “بلومبرغ” الامريكية من تداعيات الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على الاقتصاد العالمي، وقالت إن الحرب دخلت مرحلة خطيرة جديدة، وسط مخاوف من استمرار التصعيد بين أقوى اقتصادين في العالم. وحسب “بلومبرغ”، فإن استمرار الحرب التجارية يمكن أن يقصي ما قيمته 600 مليار دولار من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام 2021.

وربطت حدوث ذلك بتوسع الرسوم الجمركية لتشمل كل التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع الأسواق العالمية ردا على ذلك، معتبرة أن ذروة تأثير الحرب ستكون في 2021.

وقبل “بلومبرغ” توقعت منظمة التعاون الاقتصادي، في تقرير نشرته الأسبوع الماضي أن تساهم التوترات التجارية الحالية في تباطؤ الاقتصاد العالمي لينمو 3.2% خلال العام الجاري، مقارنة بـ3.5% العام الماضي. –(بترا)