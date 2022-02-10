601 ألف طلب للاستفادة من دعم الكهرباء

وصل العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الخميس، إلى 601,876 عدادا من مجموع زوار الموقع والبالغ عددهم 865ر2 مليون شخص.

ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم، شكل الأردنيون نسبة 6ر98 بالمئة، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 32ر1 بالمئة، في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 08ر0 بالمئة، والأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 44ر1 بالمئة.

وتلقى الموقع الإلكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي اليوم، 18 شكوى تم التعامل معها كاملة.