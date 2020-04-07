604 وفيات جديدة بـ”كورونا” و3039 إصابة في إيطاليا

عمان – أعلن رئيس هيئة الدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريللي، أنه ولسوء الحظ، لا تزال الوفيات بسبب فيروس كورونا كثيرة، معلنا تسجيل 604 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي لضحايا الوباء منذ بداية الازمة الى 17127 شخصا.

لكن المسؤول الايطالي أكد خلال مؤتمره الصحفي اليومي الذي نقلته وكالة (آكي) اليوم الثلاثاء، استمرار وتيرة تراجع الارقام الخاصة بالإصابات والمرضى في أقسام العناية المركزة وفي المستشفيات بصفة عامة.

وأعلن أنه تم تسجيل 3039 اصابة جديدة، وهو أقل رقم منذ 13 آذار الماضي، مع الاخذ بالاعتبار أن عدد الاختبارات زاد كثيرا منذ ذلك التاريخ.

وأشار الى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بمن فيهم المتعافون والمتوفون منذ تفشي المرض بلغ 135 ألفا و586.

وذكر بويللي أنه يتواجد اليوم في أقسام العناية المركزة 3792 شخصًا، وهو عدد أقل بـ 106 مقارنة بالأمس، منوها الى أن هذا الانخفاض يسجل لليوم الرابع على التوالي. وذكر أن العدد الاجمالي للمتعافين بلغ 24 الفا و392 بعد أن تماثل 1555 للشفاء خلال 24 ساعة الماضية، بينما تعافى أمس 1022 شخصا.- (بترا)