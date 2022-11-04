61 ألف متقدم للبعثات والمنح والقروض الجامعية

تيسير النعيمات



عمان – بلغ عدد الطلبات المقدمة لمديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2022 / 2023، حتى الساعة الثانية والنصف من مساء أمس نحو 61 ألف طلب، حسب ما صرح به لـ”الغد” المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.

وأكد الخطيب أن لا تمديد لفترة تقديم الطلبات التي بدأت صباح الثلاثاء الماضي وتنتهي الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس المقبل.

وتوقع الخطيب إعلان قائمة المستفيدين من المنح والقروض خلال النصف الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل، وإعلان النقاط التي حصل عليها الطلبة منتصف الشهر الحالي، يليها فتح باب تقديم الاعتراضات لمدة أسبوعين تمهيدا لإعلان قائمة المستفيدين.

ويحق تقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية المنفذة من خلال الوزارة للطلبة الأردنيين الملتحقين بالجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

ويشترط لمن يرغب بالاستفادة من هذه المنح أن يكون الطالب أردني الجنسية حاملا رقماً وطنياً أردنياً، إذ لا يحق لغير الأردنيين التقدم بطلب بمن فيهم أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.

كما يشترط أن يكون الطالب مقبولاً ضمن البرنامج العادي في مرحلتي البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط في أي من الجامعات الأردنية الرسمية العشر (الأردنية/اليرموك/مؤتة/العلوم والتكنولوجيا/الهاشمية/البلقاء التطبيقية/آل البيت/الطفيلة التقنية/الحسين بن طلال/الألمانية الأردنية)، وبذلك لا يستفيد الطلبة المقبولون في البرنامج الموازي أو الجامعات الخاصة.

ويشترط ان أن لا يكون الطالب حاصلاً على أي منحة كاملة من أي جهة كانت، سواء من الوزارة أو غيرها حالياً أو سابقاً، ويأتي هذا لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وأن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة أو القرض عن نقطتين من أربع، أو عن (60 %) أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته حيث يتم اعتماد معدل الثانوية العامة له أو ما يعادلها (طلبة الدبلوم 50 % فما فوق، وطلبة البكالوريوس 65 % فما فوق، وأن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية إنذار فأعلى ساري المفعول عند تقديم الطلب.

ويحق للطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية أو أجنبية وتنطبق عليهم الشروط التقدم بطلبات للاستفادة والمنافسة على هذه المنح والقروض.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط: www.dsamohe.gov.jo، وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات.

واكدت ضرورة إطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح، عبر الرابط: http://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Files/Guidance2022.pdf

وأشارت إلى أن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أي وثائق باستثناء وثيقة إثبات طالب للأخ الذي يدرس في جامعة غير أردنية الموضحة في النشرة الإرشادية.

ودعت الطلبة وذويهم إلى ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة تسهيلاً عليهم، حيث لا توجد أي ضرورة لذلك ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر، والاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.

وستقوم الوزارة بإعلان نقاط الطلبة التي سيتم احتسابها بناء على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط وتحميل الوثائق المعززة لها، وأخيراً ترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، حيث ستعلن النتائج بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.

ونوهت بأنه وبعد انتهاء الطالب من تقديم الطلب الإلكتروني عليه التأكد من ظهور عبارة تم تخزين طلبك بنجاح.

وأكد الخطيب لـ”الغد” أن لا تغيير على تعليمات وشروط الاستفادة من المنح والقروض الداخلية او الآلية المتبعة للاعتراض واعلان قائمة المستفيدين مقارنة بالعام الماضي.

وتتوزع النقاط التي يبلغ مجموعها ألفا على: 400 نقطة للوضع الأكاديمي للطالب باحتساب معدل التوجيهي لطلبة السنة الأولى، والمعدل التراكمي لطلبة السنوات الثانية فأعلى، و150 نقطة للطالب الذي تتقاضى أسرته معونة وطنية، ومثلها لمن يقطنون في مناطق جيوب الفقر، و100 لمن يدرس في جامعة تبعد عن مكان إقامة أسرهم، وتخصيص 200 نقطة لمن يوجد أحد إخوتهم على مقاعد الدراسة الجامعية، بحيث يكون لكل أخ 100 نقطة، وبحد أقصى 200 نقطة، في حال وجود أكثر من أخ.

ويقدم صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية منحا (كاملة/ جزئية)، أو قروضا دراسية للأردنيين غير المقتدرين لمرحلة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس، مشترطا للحصول عليها: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها، وأردني الجنسية، ومسجلاً في البرنامج العادي/ نفقة خاصة لدرجة البكالوريوس.

كذلك يشترط بأن يكون غير قادر على توفير أثمان رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفقا للمعايير والأسس التي تقرها اللجنة لهذه الغاية، وألا يكون مستفيداً عند تقديم الطلب من بعثة كاملة من الصندوق، أو مستفيدا من دعم آخر من أي جهة رسمية، أو موفداً على حساب أي جهة أخرى على الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021- 2022.

كما يشترط ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من البعثة عن نقطتين من أربع أو عن 60 %، أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيا منها، ويستثنى من ذلك المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته، فيعتمد له معدل الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها، وألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة إنذار فأعلى سارية المفعول عند تقديم الطلب، ويحق لمؤجل دراسته في وقت تقديم الطلبات التقدم للاستفادة من الصندوق.

وتشمل منح الصندوق؛ منح الديوان الملكي الهاشمي العامر/ منحة كاملة (باستثناء الفصل الدراسي الأول)، وصندوق الأميرة منى لدعم التمريض للإناث فقط/ منحة كاملة، وبعثات مدارس مناطق جيوب الفقر/ بعثة كاملة.

كما تشمل بعثات الطب البيطري/ بعثة كاملة، وأوائل المملكة والألوية/ بعثة كاملة، وصندوق دعم الطالب لطلبة إقليمي الوسط والشمال الدارسين في جامعات الجنوب/ بعثة كاملة، وصندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية بحد أقصى 45 ساعة، وصندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية (التخصصات التقنية)، وتغطي بحد أقصى 45 ساعة دراسية.

وتشمل أيضا بعثات دبلوم كليات المجتمع الرسمية للتخصصات التطبيقية والمهنية، وقروض صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية، وتغطي بحد أقصى 45 ساعة دراسية معتمدة للطالب المستحق، والصندوق الأردني الهاشمي، وتغطي بحد أقصى 45 ساعة دراسية، والصندوق الأردني الهاشمي/ بعثة كاملة.

ويمكن لطلبة الجامعات والكليات الآتية الاستفادة من الصندوق: الأردنية/ الأردنية- العقبة/ اليرموك/ مؤتة/ العلوم والتكنولوجيا/ الهاشمية/ آل البيت/ البلقاء التطبيقية وكلياتها/ الحسين بن طلال/ الطفيلة التقنية/ الألمانية الأردنية.