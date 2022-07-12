61 % ارتفاع صادرات صناعة بالنصف الأول

صعدت صادرات غرفة صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 61 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا بصادراتها خلال النصف الأول من العام الحالي، باستثناء الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، حيث انخفضت بنسبة 15 بالمئة، متراجعة الى 271 مليون دينار، مقارنة مع 302 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات الاحصائية الصادرة عن صناعة عمان وحصلت (بترا)، على نسخة منها، أن صادرات الغرفة ما زالت تواصل حركة صعودها اللافتة التي سجلتها منذ بداية العام الحالي 2022، محققة معها نسب زيادة غير مسبوقة.

وتشير هذه الأرقام الى قدرة الصناعة الأردنية على تجاوز الصعوبات والمنافسة بالأسواق التصديرية نظرا لجودتها العالية، ما يتطلب توفير المزيد من الممكنات للمصنعين بما يمكنهم من زيادة الانتاج والتوسع بالأعمال التي تولد المزيد من فرص العمل.

وتصل صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة.

وتلعب الصناعة التي تشغّل اليوم 254 ألف عامل وعاملة، دورا محوريا بالميزان التجاري للمملكة، وتسهم بما نسبته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة تصل الى 5 مليارات دينار سنويا، فيما يبلغ حجم الاستثمار بالقطاع 15 مليار دينار.

ووفقا للمعطيات الاحصائية، وصلت صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 الى ما قيمته 3.577 مليار دينار، مقابل 2.227 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.

واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.911 مليار دينار.

وحسب المعطيات الاحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 784 مليون دينار مقابل 321 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 144 بالمئة، جعلتها في مقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 467 مليون دينار مقابل 434 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021، وبنسبة زيادة 10 بالمئةوأشارت المعطيات الاحصائية الى أن صادرات صناعة عمان زادت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى السعودية، بنسبة 22 بالمئة، لتصل الى نحو 369 مليون دينار، مقارنة مع 301 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 إلى 291 مليون دينار مقابل 257 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 13 بالمئة.

وسجلت صادرات الغرفة الى الجارة سوريا زيادة خلال النصف الأول من العام الحالي نسبتها 33 بالمئة، لتصل الى نحو 57 مليون دينار مقارنة مع 43 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وارتفعت صادرات صناعة عمان كذلك الى الشقيقة فلسطين بنسبة 31 بالمئة، لتبلغ نحو 86 مليون دينار خلال النصف الأول الماضي من العام الحالي 2022، مقارنة مع 65 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.211 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 750 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 453 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 339 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 271 مليون والجلدية والمحيكات 217 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 148 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 129 مليون دينار، والإنشائية 47 مليون دينار والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 12 مليون دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغّل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.

–(بترا)