61 مركبة لتسهيل عمل الإرشاد الزراعي

عبدالله الربيحات – في اطار تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وضمن مرحلة تطوير قطاع الإرشاد الزراعي، دشن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أمس أسطول النقل الخاص بالإرشاد الزراعي، المكون من 61 مركبة بينها 40 كهربائية.

ويأتي التدشين لتسهيل نقل المرشدين الزراعيين إلى مزارع المملكة كافة خدمة للمزارع الاردني في موقع عمله، فضلا عن 13 آلية نقل بكب لقطاع البيطرة، و8 سيارات نقل كبيرة لقطاع الحراج، إضافة إلى ما تم تزويدة لأسطول الوزارة خلال العام الحالي، ومنها 70 تنك رش، و100 ألة حفر، و4 غارفات، و3 صهاريج مياة للمشاريع الصحراوية.

ووزع الحنيفات أجهزة لوحية وصلت إلى 400 جهاز مجهزة بالتطبيقات اللازمة المرتبطة مع كافة القطاعات من بحث وتزويد وخدمات على كافة المرشدين الزراعيين، لتفعيل خدمة المجموعات الإرشادية التي يتم من خلالها التواصل مع المزارعين والرد على استفساراتهم بالسرعة الممكنة، تماشياً مع محور التحوّل التكنولوجي وتطوير التواصل في القطاع.

وأكد البدء بتوثيق الحيازات الزراعية بشقيها؛ الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، تسهيلاً للوصول إلى المزارع بإرسال الرسائل الإرشادية لرفع كفاءة صغار المزارعين منهم ضمن التخصص، ولحل المشاكل التسويقية لديهم عند اكتمال جمع المعلومات أثناء اتخاذ القرارات، كما سيتم إرسال الرسائل التحذيرية للمزارعين أثناء موجات الصقيع والتقلبات الجوية الأخرى.

وأضاف ان هذه المرحلة تأتي إلى جانب إنجازات وزارة الزراعة المتلاحقة والمتعددة لخدمة المزارعين، وتهيئة بنية تحتية مثالية لتعزيز فرصهم في القطاع الزراعي، حيث تعتمد كافة الاجراءات ومحاور العمل على جاهزية وعمل قطاع الارشاد الزراعي الذي ينبغي أن يكون مع المزارع من الفكرة حتى التسويق، مرورا بكل مراحل الانتاج من زراعة وتجهيز وقطف وتعبئة وتدريج، وبما يسمح بوصول المنتج بالكميات والجودة المنافسة والمناسبة للمستهلك والأسواق التصديرية.

وأشار الى ان عمل المرشد الزراعي سيكون في الميدان وسط الحيازات الزراعية وضمن قاعدة للبيانات تجمع المرشدين بالمزارعين وتتصل بالادارات المختصة، وصولا الى تحقيق الفائدة للمزارع وتطوير آليات الزراعة ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، إضافة إلى الرقابة على انواع المحاصيل واليات استخدام المبيدات والاسمدة، وتتبع المحصول والمنتج وفق مناطق الزراعة والأسواق المستهدفة.

ونوه باستمرار مراحل تطوير قطاع الإرشاد بما يحقق البنية التحتية السليمة للقطاع الزراعي، مبينا ان هناك توجها لاستبدال كافة سيارات الوزارة بأخرى كهربائية.