61 وفاة و4144 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت (4144) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (469,000) حالة.

• سُجّلت (61) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5285) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.81%)، مقارنة مع (15.24%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (27,984) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,131,793) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4594) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (390,127) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (73,588) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (375) حالة، فيما غادرت (114) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2737) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2022) بنسبة إشغال (39%).

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (604) بنسبة إشغال (49%).

• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (335) بنسبة إشغال (30%).

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (2112) في محافظة العاصمة عمّان.

– (616) في محافظة إربد، منها (37) في الرمثا.

– (426) في محافظة الزرقاء.

– (229) في محافظة البلقاء.

– (142) في محافظة المفرق.

– (138) في محافظة جرش.

– (136) في محافظة الكرك.

– (126) في محافظة مأدبا.

– (59) في محافظة عجلون.

– (59) في محافظة الطفيلة.

– (51) في محافظة معان، منها (3) في البترا.

– (50) في محافظة العقبة.