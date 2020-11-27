61 وفاة و4580 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 61 وفاة و(4580) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (1442) في محافظة العاصمة عمّان.
– (867) في محافظة إربد، منها (146) في الرمثا.
– (648) في محافظة المفرق.
– (371) في محافظة جرش.
– (365) في محافظة الزرقاء.
– (186) في محافظة مأدبا.
– (158) في محافظة الطفيلة.
– (146) في محافظة البلقاء.
– (138) في محافظة الكرك.
– (126) في محافظة عجلون.
– (72) في محافظة معان، منها (26) في البترا.
– (61) في محافظة العقبة.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (207,601) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (64,694) حالة.
– سُجّلت (61) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,570) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (234) حالة، فيما غادرت (194) حالة المستشفيات بعد شفائها.
– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,092) حالة، منهم (485) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,750) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (140,400) حالة.
– تمّ إجراء (26,257) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,487,561) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (17,4%).