61 وفاة و4580 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 61 وفاة و(4580) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (1442) في محافظة العاصمة عمّان.

– (867) في محافظة إربد، منها (146) في الرمثا.

– (648) في محافظة المفرق.

– (371) في محافظة جرش.

– (365) في محافظة الزرقاء.

– (186) في محافظة مأدبا.

– (158) في محافظة الطفيلة.

– (146) في محافظة البلقاء.

– (138) في محافظة الكرك.

– (126) في محافظة عجلون.

– (72) في محافظة معان، منها (26) في البترا.

– (61) في محافظة العقبة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (207,601) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (64,694) حالة.

– سُجّلت (61) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,570) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (234) حالة، فيما غادرت (194) حالة المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,092) حالة، منهم (485) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,750) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (140,400) حالة.

– تمّ إجراء (26,257) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,487,561) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (17,4%).