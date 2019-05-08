61.6 مليون دولار صادرات اربد خلال شهر نيسان

أحمد التميمي

اربد- بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر نيسان لعام 2019 حوالي (61.6) مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر نيسان من عام 2018 التي بلغت(61) مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت (1%) عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر نيسان 2019 (1372) شهادة مقارنة مع (1315) شهادة لنفس الفترة من العام السابق.

واشار رئيس الغرفة هاني ابو حسان انه تم تصدير ما قيمته (7.1) مليون دولار حسب اتفاقية الدول العربية.

وبلغت الحصة النسبية لصادرات المدن الصناعية في اربد من اجمالي الصادرات الصناعية كما يلي، قطاع الصناعات الانشائية 1.7 مليون دولار بعد ان كانت 0.86 مليون دولاربنسبة 97%، قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية 0.98 مليون دولار بعدما كانت 0.48 مليون دولار وبنسبة 102%، قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 2.5 مليون دولار بعدما كانت 1.8 مليون دولاربنسبة38%، قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية 1.0 مليون دولاربعدمان كانت 0.6 مليون دولار وبنسبة70%، قطاع التعبئة والتغليف والكرتون واللوازم المكتبية 781 الف دولار بعدما كانت 110 الف دولاروبنسبة 612%، قطاع الصناعات التموينية والغذائية 2.1 مليون دولار بعدما كانت 2.4 مليون دولار وبنسبة -13%، قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات 51.8 مليون دولار بعدما كانت 53.4 مليون دولار وبنسبة -3% وقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 0.68 مليون دولار بعدما كانت 1.3 مليون دولار وبنسبة -47%.

وأشار رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إلى أن صادرات غرفة صناعة اربد الى الولايات المتحدة الأمريكية شكلت ما نسبته (73.5%) وإن (84.1%) من الصادرات هي ضمن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وإن صادرات الأردن الى الدول العربية كانت نسبتها ما يقارب (11.5%).

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