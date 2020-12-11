613 وفاة و 28585 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

موسكو – أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 28585 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 2.59 مليون حالة مؤكدة.

وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء الفيروس إلى 45893، بعد تسجيل 613 وفاة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 2059840 شخصا .–(بترا)