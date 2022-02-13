615 ألف حساب مسجل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة

بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الاحد 763ر614 عدادا من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 473ر971ر2 شخصا.

ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم شكل الأردنيون نسبة 61ر98 بالمئة فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 32ر1 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 08ر0 بالمئة والاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 43ر1 بالمئة.

وتم تلقي 1481 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع 1536 ملاحظة وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات.