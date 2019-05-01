62 متسابقا من الأردن وفلسطين ومصر يشاركون في سباق السرعة الثاني

عمان – الغد – أعلن (62) متسابقا من الأردن وفلسطين ومصر مشاركتهم في سباق السرعة -الجولة الثانية من بطولة الاردن لسباقات السرعة الذي ينطلق عند الساعة التاسعة صباح الجمعة في حلبة نادي السيارات الملكي في عمّان.

وسيتم ، من الساعة 2 إلى الساعة 3 عصر الخميس التدقيق الإداري والتوثيق وتوزيع أرقام المتسابقين وتوزيع مخطط مسار الطريق في نادي السيارات الملكي، والفترة من الساعة 2.30 عصرا إلى الساعة 4.30 مساءً، سيتم إجراء عملية الفحص الفني في ذات المكان، وسيتدرب المتسابقون من الساعة 5 مساء إلى 7 مساء الخميس على المسار سيرا على الأقدام في حلبة السباق.

ويتكون السباق من جولتين، فيما يتأهل للجولة الثالثة أفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين السابقتين وصراع العمالقة سيكون اليوم على ألقاب الفئات وسجلت فلسطين أكبر عدد من المشاركين والمشاركون في السباق هم:

حسام سالم (ايفو)، إيهاب الشرفا (ايفو6)،محمد تيسير (ايفو6)، أمير ناصيف (ايفو 6)، مصطفى العطاري (ايفو7)، غيث الوريكات (ايفو7 بروتو تايب)، سالم طعيمة (بي ام دبليو)، فراس الزعبي (سوبارو)، علاء مسمار (أوبل)، محمد نقاوة (تويوتا)، محمد العزة (ستروين)، جاد نباص (تويوتا)، أمجد العناسوة (ايفو8)، جمال نقاوة (تويوتا)، وائل مصطفى (سوبارو)، راكان شابسوغة (ايفو6)، عاطف عواد (سوبارو)، بلال قبلاوي (تويوتا)، فارس التل (ستروين)، طارق صرصور (فلسطين)، (بي ام دبليو)، أنس توغوج (سوبارو)، علي نصار (تويوتا)، أحمد الحيح (فلسطين)،(سيات)،خالد جمعة (رينو)، عروة مدانات (سوبارو)، جمال تفاحة (فلسطين)، (بي أم دبليو)، أحمد جانخوت (بيجو)، عزت الجيلاني (ستروين)، ضياء كرزون (تويوتا)، عبد مسمار (أوبل)، سند الزعبي (بروتون)، حسين عبد الغني (تويوتا)، رائد دهشان (أيفو 7)، علي زوانة (ميتسوبيشي)، عامر موسى (تويوتا)، أحمد كبابجي، (فلسطين)،(غولف)، )، محمد صوالحة (هوندا)، عاصم عارف (رينو)، طه أبو عادي (تويوتا)، ، راكان الزعبي (سوبارو)، رامي جابر (فلسطين)،(سوبارو)، عامر طه (مصر)،(هوندا)، محمد صبيحات (سوبارو)، ماهر بيشتاوي (فلسطين)، (بي ام دبليو)، محمد بلتاجي (ميتسوبيشي)، مصعب وريكات (ميتسوبيشي)، زيد عبد الغني (تويوتا)، رامي قطوني (فلسطين)، سامر أبو زيد (بيجو)، فادي دهشان (ايفو 7)، أحمد محمد (بيجو)، جمعة مصطفى (ستروين)، مصطفى الجيلاني (ستروين)،محمد سلامة (غولف)، أحمد دعموس (تويوتا)، أمجد الحوراني (سيات)، محمود عبيد (مرسيدس)، هيثم شريعة (تويوتا)، خاتشيك شاديان (اف 3)، يزن ياسين (فلسطين)، محمد دعموس (فورد)، محمد العسود (بي ام دبليو).

ويشرف على سباق السرعة لجنة الحكام لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابللو (رئيسا) وعضوي اللجنة ناديا شنودة وموسى جهريان، ومدير السباق لؤي مرعي، وكبير المراقبين سامر عبيدو، ومسؤولي السلامة عبد الله جانخوت وعبد الله القصص وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس، ومسؤول المضمار موسى حزينة، ومسؤول التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج ، ومسؤولو النتائج حسام المصري وسامي عبيدو وديما زراعيني ونرجس الشريدة ومروة أبو بكر ويزن حسان ، ومسؤول نقطة البداية والنهاية محمد الشيخ،ومسؤولي التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع ومسؤول موقف الصيانة يعلن فيما بعد ، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي، ومسؤولي الاتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي ومسؤول التزويد سامر حجازين ، ومسؤول دخول وخروج السيارات إلى المضمار حنا قبطي ، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر القدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد وناتاشا دخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جواهرية ورامز ترزي ورزان شرقاوي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمة وسند حاكرون، والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤول اللوازم رضا بكر.