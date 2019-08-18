62 مروجاً ومتعاطياً بقبضة الأمن – صور

عمان- الغد- تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع عدة قضايا بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من المملكة وتلقي القبض على 62 شخصاً من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة و8 أسلحة نارية.

تفصيلا، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن العاملين في شعب وأقسام إدارة مكافحة المخدرات المنتشرة في كافة مناطق المملكة تعاملوا خلال الأيام الماضية مع عدد من قضايا بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة والقوا القبض خلالها على 62 شخصاً من مروجي ومتعاطي تلك المواد وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة و8 أسلحة نارية.

إقليم العاصمة

وأضاف السرطاوي أن من أبرز القضايا التي تم التعامل معها كانت ضمن إقليم العاصمة والتي القي القبض خلالها على 24 شخصاً من المروجين والمتعاطين في مناطق شمال وجنوب وشرق ووسط العاصمة وذلك بعد تتبع معلومات حول أماكن تواجدهم وتنفيذ عدد من المداهمات، وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة وسلاح ناري، كما والقت كوادر الإدارة القبض على بحقه 5 طلبات في منطقة القسطل بالبادية الوسطى داخل منزله وبحوزته كمية من مادة الهيروين المخدرة.

شمال المملكة

وفي شمال المملكة القي القبض على شخصين في مدينة اربد داخل مركبة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة ، وشخص آخر القي القبض عليه في منطقة المشارع غرب اربد داخل مزرعة وبحوزته سلاح ناري، كما والقي القبض على 3 اشخاص في مدينة الرمثا و3 في جرش بحوزة أحدهم سلاح ناري وضبط بحوزتهم كميات من تلك المواد، فيما تعاملت كوادر الإدارة مع 3 قضايا في محافظة المفرق القت القبض خلالها على شخصين بحوزتهما كميات متفرقة من المواد المخدرة ضمن قضيتين منفصلتين، وفي القضية الثالثة تم ضبط 2000 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة والذخيرة الحية داخل مركبة بعد أن لاذ سائقها بالفرار وتبين أن المركبة مطلوبة وما زال البحث جارياً عن سائقها.

إقليم الوسط

أما عن إقليم الوسط فقد ألقي القبض على 16 شخصاً من بينهم شخصان من جنسية عربية ضمن حملة أمنية على مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من محافظة الزرقاء وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وثلاثة أسلحة نارية ومبالغ مالية، كما والقي القبض على 5 أشخاص ضمن مناطق مختلفة في محافظة البلقاء وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وسلاحين ناريين.

جنوب المملكة

وفي جنوب المملكة القي القبض على 5 اشخاص في محافظة العقبة وبحوزتهم كميات من المواد والحبوب المخدرة ضمن حملة على عدد من مروجي ومتعاطي تلك المواد .

جرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

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