621 ألف اسطوانة عبئتها مصفاة البترول في 4 أيام

رهام زيدان- بلغ عدد اسطوانات الغاز التي عبئتها شركة مصفاة البترول الأردنية خلال 4 ايام 621 ألف اسطوانة في محطات التعبئة الثلاث في عمان واربد والزرقاء.

ووفقا للشركة فقدت كانت ذروة الطلب يوم السبت الماضي بمجموع 206 ألف اسطوانة ، بينما كان عددها يومالجمعة 112 ألف اسطوانة والأحد 165ألف ، والإثنين 138 ألف اسطوانة.

وقالت الشركة أن عدد الاسطوانات المطلوب تحميلها أمس بلغ نحو 146 ألف اسطوانة تعمل الشركة على تلبيتها أول بأول.

وتعتبر شركة مصفاة البتول هي الوحيدة التي تقوم ب بانتاج وتعبئة الغاز المسال في المملكة في محطاتها الثلاث ، في وقت بلغ فيه عدد مستودعات الغاز الميال بنهاية العام الماضي 137 مستودعا إضافة إلى 112 مركزا لتوزيع الغاز موجودة في محافظات الجنوب.

وتم خلال العام الماضي تعبئة حوالي 32.2 مليون اسطوانة وزن 12.5 كعم ، مقارنة مع نحو 33.5 مليون عام 2020.