63 ألف لقاح لـ”القلاعية” تتسلمها “الزراعة”.. و7 ملايين دينار حجم الخسائر

عبدالله الربيحات

عمان- أعلنت وزارة الزراعة أمس عن استلامها 62700 لقاح ضد الحمى القلاعية، فيما تم تحصين 52625 رأسا من البقر ‏سواء عبر الوزارة أو من قبل المزارعين، فيما أكدت مصادر في المزارع المنكوبة أن حجم الخسائر التي منيت بها تتجاوز 7 ملايين دينار حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إنها عملت على تحصين كافة الأبقار في محيط الإصابة بقطر 15 كم للمرحلة الأولى، و10 كم للمرحلة الثانية، وتوزيع 13570 جرعة على مديريات الزراعة في محافظات المملكة.

وبينت أن عدد الأبقار النافقة المسجلة حتى مساء أمس بلغ 334 رأسا و426 من العجول، وذلك حسب نظام التبليغ الإلكتروني لدى الوزارة.

وتوقعت الانتهاء من انتهاء عمليات التطعيم لكافة مزارع الأبقار قبل نهاية الأسبوع الحالي، والبدء بتخفيف الإجراءات في ما يتعلق بمنع تنقل الحيوانات بين المحافظات، وفتح أسواق المواشي تدريجيا ابتداء من المناطق البعيدة عن الإصابة.

وأعلنت الوزارة وصول فريق متخصص من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة وخبراء ايطاليين معتمدين لدى المنظمة، والذي باشر العمل مساء اول من امس وصباح امس بمهام التقصي في منطقة الظليل، للاطلاع على المزارع المصابة، وتحديد مصدر انتقال الفيروس إليها، فيما سيتم نشر كافة النتائج تباعا وبمجرد توفرها.

من جهته، قال رئيس جمعية أبقار الظليل علي غباين، إن حصيلة خسائر مربي الأبقار نتيجة مرض الحمى القلاعية تجاوزت 7 ملايين دينار قابلة للارتفاع، نتيجة انخفاض كميات الحليب ونفوق أعداد كبيرة من الأبقار.

وحول عدد نفوقات الأبقار، كشف غباين أنها تجاوزت 1000 بقرة بسبب الحمى القلاعية، في مناطق الظليل والحلابات والخالدية التي تتواجد فيها أكثر من 100 مزرعة، مضيفا أن عدد الابقار الموجودة في المنطقة تقدر بنحو 34 الف رأس، أصيب منها 90 في المئة.

وأضاف: “على أرض الواقع لم نلمس شيئا، اجتمعنا مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة الزراعة مرة واحدة، ويبدو أن موضوع التعويضات سيأخذ منحنى طويلا”.

وأوضح أن التنسيق على أرض الواقع مع مديريات الزراعة في المناطق المنكوبة دون المأمول، على الرغم من ضرورة السيطرة على الوضع، من خلال إعطاء اللقاحات للأبقار، وتوفير المعدات اللازمة للمزارعين، مشيرا أيضا إلى عدم وجود تنسيق حتى الآن مع الأطباء البيطريين التابعين لوزارة الزراعة.

وأضاف غباين أيضا إلى غياب التنسيق مع الجمعية في ما يتعلق بزيارة الفريق المتخصص من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية إلى منطقة الظليل، للاطلاع على المزارع المصابة.