63 بالمائة من الأردنيين يرون أن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح

تيسير النعيمات

عمان- رأى 34 بالمائة من الأردنيين أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وفق نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حول مرور عام ونصف على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز.

كما رأى 63 بالمائة من العينة الوطنية أن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح، و47 بالمائة من عينة قادة الرأي العام يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، و48 بالمائة من العينة يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.

ويعتقد 75 بالمئة من العينة الوطنية و63 بالمئة من عينة قادة الرأي العام بأن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الخاطئ.

واحتلت المؤسسات الأمنية المرتبة الأولى في ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.