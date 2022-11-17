63 شركة ناشئة اردنية تعرض افكارها المبتكرة في منتدى الاتصالات

إبراهيم المبيضين

البحر الميت- تمكنت 63 شركة ناشئة اردنية من عرضافكارها الابتكارية التي تقوم في معظمها على التقنية امام اكثر من 500 شخصية ومهتما ومسؤولا من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هامش انعقاد منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات لمنطقة الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA ICT Forum 2022″”.

واستطاعت الشركات الناشئة الاردنية من عر افكارها امام الجمهور من خلال فعالية ” قرية الشركات الناشئة” اليت نظمتها جمعية ” انتاج” على هامش المنتدى.

وقالت جمعية انتاج بان أكثر من 500 شخص من روّاد الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار وغيرهم من ذوي العلاقة بالشأن الرياديّ اجتمعوا يومي المنتدى مع ممثّلين عن ٦٣ شركة ناشئة خلال أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات 2022، الّذي انعقد تحت الرعاية الملكيّة السامية في منطقة البحر الميّت بتنظيم من جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات ‘إنتاج’.

وحظيت تلك الشركات بفرصة اللقاء مع 80 مشاركاً يمثّلون 50 صندوقاً استثماريّاً، منهم 13 صندوقاً استثماريّاً سعوديّاً، وثمانية من الإمارات وثلاثة من الكويت وثلاثة من مصر واثنين من العراق، في حين أنّ صندوقين استثماريّين مقرّاتهم في الولايات المتّحدة، وواحد في فلسطين وآخر من لبنان وواحد من البحرين وواحد من تركيّا، وواحد من عمّان.

وقالت جمعيّة ‘انتاج’ في تصريح صحافيّ، أن الصناديق الاستثماريّة تفكّر بالاستثمار في الشركات الناشئة بمختلف فئاتها، في حين أنّ بعض تلك الصناديق تستثمر بالفكرة أو النموذج الأوّليّ للمشروع.

وأشارت ‘إنتاج’ إلى أنّ الشركات الناشئة ومن خلال تطبيق المنتدى B2Match نظّمت لقاءات مع مستثمرين اجتماعات مباشرة لعرض أفكارهم وأهداف شركاتهم الناشئة.

وقدّمت إنتاج شكرها لوزارة الاقتصاد الرقميّ وشركتي أمنية وأورنج الأردنّ ولمشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص في فلسطين IPSD وأيضا قدمت شكرها ل KAPITA Business Hub على دعمهم لإقامة أجنحة داخل قرية الشركات الناشئة.

وأوضحت أنّ الهدف من قرية الشركات الناشئة هو دعم تلك الفئة من الشركات وتمكينها من إيجاد أسواق جديدة أمام منتجاتها.

ويشار إلى أنّ ‘إنتاج’ عقدت في نهاية أعمال اليوم الأوّل من المنتدى مسابقة بين 30 شركة ناشئة.

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