63 وفاة و 8300 إصابة جديدة بكورونا

عمان -الغد – سُجلت في الأردن، الخميس، 63 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 8300 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 457151.
ووفق موجز إعلامي حول فيروس كورونا الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزّعت الإصابات كما يلي:
– (4289) في محافظة العاصمة عمّان.
– (999) في محافظة إربد، منها (69) في الرمثا.
– (958) في محافظة الزرقاء.
– (571) في محافظة البلقاء.
– (328) في محافظة الكرك.
– (281) في محافظة مأدبا.
– (222) في محافظة العقبة.
– (163) في محافظة جرش.
– (155) في محافظة المفرق.
– (114) في محافظة عجلون.
– (111) في محافظة معان، منها (11) في البترا.
– (109) في محافظة الطفيلة.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (457,151) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (69,033) حالة.
– سُجّلت (63) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5169) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (446) حالة، فيما غادرت (299) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2431) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1888) بنسبة إشغال (36%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (549) بنسبة إشغال (46%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (292) بنسبة إشغال (27%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3644) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (382,949) حالة.
– تمّ إجراء (54,052) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,053,264) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (15.36%).