63 وفاة و 8300 إصابة جديدة بكورونا

عمان -الغد – سُجلت في الأردن، الخميس، 63 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 8300 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 457151.

ووفق موجز إعلامي حول فيروس كورونا الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزّعت الإصابات كما يلي:

– (4289) في محافظة العاصمة عمّان.

– (999) في محافظة إربد، منها (69) في الرمثا.

– (958) في محافظة الزرقاء.

– (571) في محافظة البلقاء.

– (328) في محافظة الكرك.

– (281) في محافظة مأدبا.

– (222) في محافظة العقبة.

– (163) في محافظة جرش.

– (155) في محافظة المفرق.

– (114) في محافظة عجلون.

– (111) في محافظة معان، منها (11) في البترا.

– (109) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (457,151) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (69,033) حالة.

– سُجّلت (63) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5169) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (446) حالة، فيما غادرت (299) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2431) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1888) بنسبة إشغال (36%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (549) بنسبة إشغال (46%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (292) بنسبة إشغال (27%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3644) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (382,949) حالة.

– تمّ إجراء (54,052) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,053,264) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (15.36%).