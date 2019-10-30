63.8 مليون دينار أرباح البنك الإسلامي خلال 9 أشهر

عمان – الغد – أعلن البنك الإسلامي الأردني عن النتائج المالية المتحققة للأشهر التسعة الأولى من العام 2019، حيث حقق البنك ارباحاً قبل الضريبة بلغت حوالي 63.8 مليون دينار مقابل حوالي 54.6 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 16.7 % وبعد الضريبة بلغت الأرباح حوالي 39.5 مليون دينار مقابل حوالي 36 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 9.7 %.

وقال موسى عبد العزيز شحادة رئيس مجلس الإدارة ان مجلس الإدارة صادق على البيانات المالية التي حققها البنك للأشهر التسعة الأولى من العام 2019 واظهرت نمواً ملحوظاً، معرباً عن اعتزازه بجهود الإدارة التنفيذية والعاملين في البنك لتحقيق استراتيجية البنك ورؤى مجلس الإدارة للوصول الى أفضل النتائج بمختلف الأصعدة والمحافظة على الاداء الإيجابي للبنك وموقعه البارز بين المصارف الأردنية والتي تؤكد على سلامة وصلابة ملاءة البنك المالية مما يعزز ثقة متعاملي ومساهمي مصرفنا بأداء البنك.

من جهته، قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني أن نتائج البنك المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 كانت جيدة والحمد لله ومعززة من مكانة البنك المصرفية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني فالنمو في الأرباح والموجودات والودائع والاستثمارات يؤكد على النجاح في تنفيذ الخطة الاستراتيجية والاستمرار في تنويع الخدمات المصرفية وتطويرها، حيث بلغت موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمار المقيدة وحسابات الوكالة بالاستثمار(المحافظ الاستثمارية) وحسابات الوكالة بالاستثمار) حتى30/9/2019 حوالي 4.8 مليار دينار مقابل حوالي 4.6 مليار دينار في نهاية العام 2018 وبنسبة نمو4.6 %.

وبلغت ودائع العملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المقيدة وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) وحسابات الوكالة بالاستثمار) حوالي 4.3 مليار دينار مقابل 4.1 مليار دينار كما في نهاية العام 2018 وبنسبة نمو 4.8 %.

وبلغت التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المقيدة وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) وحسابات الوكالة بالاستثمار) حوالي 3.8 مليار دينار مقابل 3.6 مليار دينار في نهاية العام 2018 وبنسبة نمو 8 %.

ومع زيادة رأسمال البنك الى 200 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت كفاية رأس المال حتى 30/9/2019 حوالي 22.8 %، وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 13.18 % كما بلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 1.25 %، وذلك تأكيداً على متانة المركز المالي للبنك .

وبين الدكتور حسين سعيد ان هذه النتائج تزيد من عزمنا للسعي ببذل المزيد من الجهود وتؤكد ان البنك يسير بخطى مدروسة لمواجهة مختلف التحديات والالتزام برسالة البنك والاستدامة واستمرارية النمو مع الالتزام بمبادئ الحوكمة وتوجيهات مجلس الادارة والتي انعكست ايجاباً على نتائج البنك، مع استمرارية السعي بتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية الإسلامية والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والتي تواكب أحدث التطورات التكنولوجية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.