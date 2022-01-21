6309 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

سجلت في الأردن 6 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا و6309 إصابات جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1129995 إصابة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13049 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 37309 فحوصات مخبرية، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 16.91%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14284540 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 2829 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1073539، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 43511.

وسُجلت 122 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 103 أشخاص، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 632 إصابة.