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64 إصابة جديدة بكورونا منها 51 محلية

منذ 30 دقيقة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان- الغد-أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 51 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 2161 حالة.

وبين جابر خلال إيجاز صحفي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الأربعاء، أن الإصابات المحلية توزعت كما يلي؛ 26 حالة في محافظة العاصمة (19 مخالطة و7 حالات تحت الاستقصاء)، و17 حالات في الزرقاء لمخالطين، و4 حالات في مأدبا مخالطة، وحالتان في البلقاء مخالطة، وحالة في جرش مخالطة، وحالة في العقبة تحت الاستقصاء.

كما أشار جابر إلى تسجيل 12 حالة لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر بمنطقة البحر الميت (1 من الكويت، 5 من فلسطين، 6 من الولايات المتحدة، 1 من العراق).

ولفت جابر إلى تسجيل 46 حالة شفاء (23 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و23 في المنطقة المخصصة للعزل في البحر الميت)، ليصبح عدد حالات التي شفيت منذ بدء الجائحة 1727 حالة.

كما نوه بإجراء 10847 فحصا مخبريا ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات المخبرية إلى 850088 فحصا منذ بدء الجائحة.

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