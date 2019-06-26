64 متسابقا من فلسطين ومصر والأردن على خط الانطلاق في سباق السرعة الثالث

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن بمشاركة (64) متسابقا من من فلسطين ومصر والأردن في سباق السرعة الثالث الذي ينطلق عند الساعة 9 صباح يوم الجمعة في حلبة نادي السيارات الملكي.

ويتكون السباق من 3 جولات منها جولة أخيرة لأفضل (15) نتيجة للمتسابقين في الجولتين الأولى والثانية.

المنافسة على اللقب

المنافسة في السباق ستكون هي الأقوى بين المتسابقين على حلبة نادي السيارات لدى عدد كبير من متسابقي سباقات السرعة، والصراع سيكون على نيل ألقاب الفئات للدفع الأمامي والخلفي والرباعي، وسيعمل المتسابق حسام سالم على تعزيز صدارته لبطولة الأردن لسباقات السرعة وسينافسه على اللقب كل منمحمد تيسير وغيث وريكات وإيهاب الشرفا وأمير ناصيف.

اضافة إلى علاء مسمار ومحمد العزة وراكان شابسوغ وعبد مسمار وعلي زوانه ومن فلسطين يشارك كل من طارق صرصور ورامي جابر وأحمد كبابجي ويزن ذياب وأحمد الحيح وماهر بيشتاوي ورامي قطوني ووهاب جاموس ومحمد الشرفا وأحمد ناصيف يشارك من مصر عامر طه.

المشاركون في سباق السرعة الثالث

محمد تيسير (ايفو6)، غيث الوريكات (ايفو7)، حسام سالم (ايفو)، إيهاب الشرفا (ايفو6)، أمير ناصيف (ايفو 6)، فادي دهشان (ايفو 9)، فراس الزعبي (سوبارو)، محمد نقاوة (تويوتا)، سالم طعيمة (بي ام دبليو)، خالد جمعة (رينو)، جاد نباص (تويوتا)، محمد العزة (ستروين)، أمجد الحوراني (سيات)، مصطفى العطاري (ايفو7)، جمال نقاوة (تويوتا)، محمد صبيحات (سوبارو)، رائد دهشان (أيفو 9)، عامر موسى (تويوتا)، علاء مسمار (اوبل)، أنس توغوج (سوبارو)، أمجد العناسوة (ايفو8)، طارق صرصور (فلسطين)،(بي ام دبليو)، راكان شابسوغة (ايفو6)، ماهر بيشتاوي (فلسطين)، (بي ام دبليو)، أحمد جانخوت (بيجو)، عزت الجيلاني (ستروين)، عروة مدانات (سوبارو)، عبد شيكاخوا (فينيكس)، ضياء كرزون (تويوتا)، رامي جابر (فلسطين)،(سوبارو)، حسين عبد الغني (تويوتا)، بلال قبلاوي (تويوتا)، أحمد الحيح (فلسطين)،(ميتسوبيشي)، زيد عبد الغني (تويوتا)، أحمد كبابجي، (فلسطين)،(ميتسوبيشي)، راكان الزعبي (سوبارو)، علي زوانة (ميتسوبيشي)، فارس التل (ستروين)، هيثم شريعة (تويوتا)، مصطفى الجيلاني (ستروين)، محمد صوالحة (تويوتا)، علي نصار (تويوتا) عبد مسمار (أوبل)، رامي قطوني (فلسطين)،(بي ام دبليو)، محمد بلتاجي (ميتسوبيشي)، عامر طه (مصر)،(تويوتا)، سند الزعبي (بروتون)، عبد القادر غنيمة (سوبارو)، خالد البشارات (بي ام دبليو)، أحمد ناصيف (فلسطين)، (بي ام دبليو)، يزن ذياب (فلسطين)، (بي ام دبليو)، وهاب جاموس (فلسطين)، (سوبارو)، مصطفى جمعة (ستروين)، محمد شرفا (فلسطين)، ( بي ام دبليو)، زيد غيث (ميتسوبيشي)، مؤيد الناطور (تويوتا)، رعد قمر (الفا روميو)، رياض جمعة (رينو)، معن النهار (بي ام دبليو)، فادي شاهين (بي ام دبليو)، أحمد حمدان (نيسان)، شاكر جويحان (تويوتا)، خاتشيك شاديان (فانديمن اف 3)، محمد سلامة (في دبليو)