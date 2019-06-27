64 متسابقا يطمحون بإحراز علامات مميزة في سباق السرعة

عمان – الغد – تطرأ تغيّرات كثيرة على مجريات بطولة الأردن لسباقات السرعة من خلال الجولة الثالثة التي تنطلق منافساتها عند الساعة 9:00 صباح الجمعة في حلبة نادي السيارات الملكي.

ويطمح السائقون البالغ عددهم 64 متسابقا من فلسطين ومصر والأردن ، إلى تحقيق علامات مميزة لإضافتها على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات السرعة في فئات الدفع الرباعي والخلفي والأمامي ، عبر جولات السباق الـ 3 منها جولة أخيرة لأفضل 15 نتيجة للمتسابقين في الجولتين الأولى والثانية.

وستبلغ المنافسة ذروتها بين المتسابقين حسام سالم للحفاظ على صدارة الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات السرعة ونيل لقب السباق ، فيما سيضغط بقوة كل من محمد تيسير وغيث وريكات وإيهاب الشرفا من أجل تحقيق نتائج تمكنهم من التقدم في الترتيب العام ، اضافة إلى نخبة المتسابقين المشاركين في السباق الذين يطمحون بالتقدم نحو الصدارة في فئاتهم ، فضلاً عن المشاركة العربية في السباق ، حيث يُشارك 10 متسابقين من فلسطين ومتسابق من مصر.

المشاركون في سباق السرعة الثالث :

محمد تيسير (ايفو6)، غيث الوريكات (ايفو7)، حسام سالم (ايفو)، إيهاب الشرفا (ايفو6)، أمير ناصيف (ايفو 6)، فادي دهشان (ايفو 9)، فراس الزعبي (سوبارو)، محمد نقاوة (تويوتا)، سالم طعيمة (بي ام دبليو)، خالد جمعة (رينو)، جاد نباص (تويوتا)، محمد العزة (ستروين)، أمجد الحوراني (سيات)، مصطفى العطاري (ايفو7)، جمال نقاوة (تويوتا)، محمد صبيحات (سوبارو)، رائد دهشان (أيفو 9)، عامر موسى (تويوتا)، علاء مسمار (اوبل)، أنس توغوج (سوبارو)، أمجد العناسوة (ايفو8)، طارق صرصور (فلسطين)،(بي ام دبليو)، راكان شابسوغة (ايفو6)، ماهر بيشتاوي (فلسطين)، (بي ام دبليو)، أحمد جانخوت (بيجو)، عزت الجيلاني (ستروين)، عروة مدانات (سوبارو)، عبد شيكاخوا (فينيكس)، ضياء كرزون (تويوتا)، رامي جابر (فلسطين)،(سوبارو)، حسين عبد الغني (تويوتا)، بلال قبلاوي (تويوتا)، أحمد الحيح (فلسطين)،(ميتسوبيشي)، زيد عبد الغني (تويوتا)، أحمد كبابجي، (فلسطين)،(ميتسوبيشي)، راكان الزعبي (سوبارو)، علي زوانة (ميتسوبيشي)، فارس التل (ستروين)، هيثم شريعة (تويوتا)، مصطفى الجيلاني (ستروين)، محمد صوالحة (تويوتا)، علي نصار (تويوتا) عبد مسمار (أوبل)، رامي قطوني (فلسطين)،(بي ام دبليو)، محمد بلتاجي (ميتسوبيشي)، عامر طه (مصر)،(تويوتا)، سند الزعبي (بروتون)، عبد القادر غنيمة (سوبارو)، خالد البشارات (بي ام دبليو)، أحمد ناصيف (فلسطين)، (بي ام دبليو)، يزن ذياب (فلسطين)، (بي ام دبليو)، وهاب جاموس (فلسطين)، (سوبارو)، مصطفى جمعة (ستروين)، محمد شرفا (فلسطين)، ( بي ام دبليو)، زيد غيث (ميتسوبيشي)، مؤيد الناطور (تويوتا)، رعد قمر (الفا روميو)، رياض جمعة (رينو)، معن النهار (بي ام دبليو)، فادي شاهين (بي ام دبليو)، أحمد حمدان (نيسان)، شاكر جويحان (تويوتا)، خاتشيك شاديان (فانديمن اف 3)، محمد سلامة (في دبليو).