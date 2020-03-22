640 إصابة بفيروس كورونا في الباكستان

عمان – أعلن المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظافر مرزا، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 640 حالة، منها الحالات الثلاث التي توفيت أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن مرزا، أن الحكومة اتخذت الإجراءات الوقائية للسيطرة على منع انتشار الوباء في البلاد بما فيها إغلاق المؤسسات التعليمية وفرض الحجر على التجمعات العامة.( بترا)