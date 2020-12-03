640 مليون دينار عجز الميزان التجاري مع منطقة التجارة الحرة العربية

عمان- انخفض عجز الميزان التجاري مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 4ر47 بالمئة، ليصل إلى حوالي 640 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي والبالغة 219ر1 مليار دينار.

ووفقا لتقرير دائرة الاحصاءات العامة، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8ر3 بالمئة، لتبلغ 473ر1 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 531ر1 مليار دينار.

وانخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في نهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 2ر23 بالمئة، لتبلغ 113ر2 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 750ر2 مليار دينار. ووفقا للتقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 432 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 126ر1 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، بلغ حتى نهاية أيلول الماضي 694 مليون دينار. يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري للمملكة انخفض في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بترا