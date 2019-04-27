حافظ على هدوئك يا مولود الثور، ولا داعي أن تكون سلبيا، وعصبيتك هي التي تميزك اليوم، فأنت لا تناقش بتاتا، وخاصة مع الأكبر سنا في عائلتك، المشاكل قد تكون عنوان يومك، كما أن الكآبة قد تجعلك ترفض أي دعوة للخروج في المساء، مواليد 1 الى 11 أيار (مايو) هم الأكثر تعرضا لهذه الأحداث لهذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10