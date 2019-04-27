السرطان

منذ 5 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ضغوط الحياة ما تزال قائمة يا مولود السرطان، لكن نفسيتك جيدة مع هذا، مشاكل كثيرة قد تواجهك منذ فترة الصباح، لكنك تحلها بذكائك وحنكتك، تخطط في فترة ما بعد الظهر، لأن تخرج برفقة اصدقائك، لكن ظروفا جديدة قد تطرأ مما قد يجعلك تغير خططك للمساء، وخاصة مواليد 6 إلى 12 تموز (يوليو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

وأخيرا انتهيت من هذه الفترة المزعجة، والتي ضايقتك على مدى يومين، اليوم تبدأ من جديد وخاصة في مجال العمل؛ حيث تصمم على إنجاز أعمالك المتراكمة من أمس، والتي لم يحالفك الحظ لإنجازها لضيق الوقت، المساء يعطيك دفعة جديدة الى الأمام وعليك بالمبادرة ومصالحة من تحب، لأن الخطأ أنت سببه يوم أمس. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ يوم واحد

"اعتن بصحتك" هذه هي النصيحة الرئيسية لهذا اليوم يا عزيزي السرطان، ولا تكتم كثيراً بما في قلبك.. بل عبر عن مشاعرك، وماذا تريد فالدبلوماسية في بعض الأحيان تريح الآخرين بها، لكن تضغط نفسك بها. في المساء الوقت جيد للخروج لاستنشاق الهواء والراحة، وخاصة لمواليد 16 الى 22 تموز الأكثر توتراً اليوم. نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 9 الصحة: 6

منذ يومين

تخرج لديك أخطاء من أين لا تعلم، فالمفاجآت غير السارة، والمشاكل لن ترحمك طول اليوم، ولكن بالأخص في فترة الصباح والظهيرة، لذلك عليك بأن تحترس على أوضاعك العملية، وأيضا على صحتك التي قد تتطلب اهتمامك ابتداء من فترة ما بعد الظهر، أما في المساء فإن المزاجية والكآبة قد تجعلك تبقى في البيت. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ 3 أيام

كان الله بعونك يا مولود السرطان على هذا اليوم، فالأمور ستعاكسك طوال اليوم، كما أن ضغوطات العمل لن تتركك منذ الصباح وحتى ذهابك إلى منزلك، احرص جيدا على صحتك، وخاصة على أماكن ضعفك كالمعدة والظهر، المساء قد تتركه للراحة، لأنك لست في مزاج يسمح لك بالخروج، وبالأخص مواليد 23 إلى 30 حزيران (يونيو). نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock