الأسد

منذ 5 ساعات

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ستفيدك صلواتك وسكوتك يا صديقي الأسد، كي تهرب من هذا اليوم المتعب والمليء بالمشاكل، فأنت من غير أي شيء لا ترغب في عمل أي شيء، وفوق كل هذا تبدأ نهارك بداية سيئة بخبر لا تحبه أو بمشاكل. في الظهيرة تخف الضغوطات قليلاً لكنها ترجع في المساء لمشاكل عائلية قد تواجهك، أكثر المتوترين هم مواليد 8 إلى 16 آب (اغسطس).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة : 6 من 10

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يوم متعب يا مولود الأسد، تشعر بالتعب منذ الصباح الباكر وعدم الرغبة بفعل أي شيء، الأمور تعاكسك اليوم وخاصة في فترة الظهيرة حيث يصل ضغط العمل عندك الى أعلى مستوى له، في المساء الوضع يحتدم أكثر، وخاصة على المسار العائلي حيث ينشب نقاش حاد بينك وبين أحد أفراد عائلتك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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