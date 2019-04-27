عنيد هذه خصلة تضاف إلى شخصيتك القوية، فأنت اليوم تغلق أذنيك عن كل ما تسمعه، ولا تريد أن توجه لديك أية نصيحة، نصيحتي لك يا عذراء أن تستمع الى محبيك، والذين يريدون مصلحتك، لأن أموراً هامة تسير من وراء ظهرك وأنت لا تعلم، في المساء جاذبيتك ما زالت الرقم، واحد بين الأبراج فاستغلها، لكي تتقرب من حبيبك، وقد يكون لديك دعوة على العشاء.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10