شعورك بالراحة هو أبرز ما يميزك هذا اليوم يا مولود الميزان، فأنت مبتسم وتتابع نجاحاتك التي حققتها في الأمس، لكن عصبيتك قد تكون هي الشيء الوحيد السلبي هذا اليوم، لذلك عليك بسماع القصة للآخر قبل الحكم، وإطلاق العنان لعصبيتك الحظ هو أكبر المدافعين عنك في المساء، وخاصة إذا كنت من مواليد 6 إلى 13 تشرين الأول (اكتوبر).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10