الميزان

منذ 5 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

شعورك بالراحة هو أبرز ما يميزك هذا اليوم يا مولود الميزان، فأنت مبتسم وتتابع نجاحاتك التي حققتها في الأمس، لكن عصبيتك قد تكون هي الشيء الوحيد السلبي هذا اليوم، لذلك عليك بسماع القصة للآخر قبل الحكم، وإطلاق العنان لعصبيتك الحظ هو أكبر المدافعين عنك في المساء، وخاصة إذا كنت من مواليد 6 إلى 13 تشرين الأول (اكتوبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

يوم ممتاز وتشعر به بالقوة والنشاط والعزيمة لفعل العمل المتراكم لديك، تنتابك العصبية أحيانا في فترة الظهيرة للمشاكل التي قد تواجهك، لكنك تحلها بكل سهولة ويسر وذلك للحظ الذي يقف الى جانبك، احذر في فترة المساء أثناء قيادتك سيارتك، وكن أقل تهورا في كلامك مع من تحب. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

انقلاب نوعي في سير طريقة الأمور، الكثير من المفاجآت قد تقابلك في صبيحة هذا اليوم تجعلك مزاجياً ومتكدراً نوعاً ما. لا تجعل ضغوطات العمل في الظهيرة تؤثر عليك فتسرع في تنفيذ أعمالك وتفقد تركيزك. في فترتي ما بعد الظهر والمساء تتحسن الأمور بشكل كبير جدا وتنحل بعض المشاكل التي واجهتك في اليومين الماضيين. نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 6 الصحة: 6

منذ يومين

خذ حذرك يا صديقي الميزان بأي فعل قد تتخذه، لأنه قد يكلفك غاليا بهذا اليوم، يوم لا تعطيه الأمان وخاصة في فترة الصباح والظهيرة، لأن المفاجآت غير المستحبة والتعطيلات ما تزال موجودة. في فترة ما بعد الظهر قد تتحسن الأمور قليلا لديك، لكنها ترجع لتسوء في فترة المساء لتلاسن كلامي بينك وبين من تحب أو أحد من أصدقائك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ 3 أيام

لا تعرف من أين تبدأ، الكثير من الأعمال أمامك لتنجزها، كما أن دماغك مشغول بأمور أخرى غير العمل، التردد سيكون من نصيبك اليوم كما أنك ستقوم بإلقاء أكثر من موعد لاحساسك بعدم جاهزيتك لفعل أي شيء أو إعطاء قرار به، أكثر المواليد المزاجيين والمتوترين لهذا اليوم هم مواليد 1 الى 10 تشرين الأول (اكتوبر). نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock