العقرب

منذ 5 ساعات

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لا تستطيع التوصل إلى القرار بسهولة في هذا اليوم الذي يعطي كل ساعة لونا وطعما، فلن تستطيع أن تحكم على هذا اليوم بأنه جيد أم لا، لكن انتبه بالدرجة الأولى على صحتك، وخاصة الجهاز التنفسي فقد تتعرض لوعكة صحية في فترة ما بعد الظهر، إلغاء موعد قد يحدث في فترة المساء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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يوم يؤرخ يا مولود العقرب فساعة تضحك وساعة تبكي، فهذا اليوم يتضمن مختلف الأشياء والألوان، فأنت اليوم متردد ولا تعرف أن تتخذ أي قرار للأمور المتداخلة مع بعضها بعضا، في المساء احذر على صحتك، وخاصة على معدتك فقد تتعرض لوعكة صحية، وبالأخص مواليد 23 الى 31 تشرين الأول. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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