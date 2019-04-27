القوس

منذ 5 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اسمك يتردد في كل زاوية، وذلك لأن الكثير ينادونك طالبين منك بعض الاسئلة والأعمال، قد تضحك أحيانا عما يصيبك، لكن ستصاب في آخر المطاف بعصبية، وبعدم تركيز، لذلك عليك ترتيب أوراقك والعد للعشرة قبل الاجابة بنعم أو لا. المساء جيد للخروج وتمضية الوقت مع أصدقائك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

استعد ليوم مليء بالعمل والمواعيد، فأنت لن تجد الوقت كي تحك رأسك لكثرة انشغالك بعملك، لكنك تبدو سعيدا به، لأنك تشعر بالتقدم الذي تنجزه، الذكاء لديك عال، وتفهم أمورا كثيرا فقط بلغة العيون، لذلك فإنك تشعر بتغير بموقف من تحب منك وتطالبه بأجوبة، أكثر المتأثرين هم مواليد شهر تشرين الثاني. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

اليوم جيد جداً يا مولود القوس، لكن عليك أن تأخذ حذرك من الأشخاص حولك في العمل فقد يعرقل أحدهم مشاريعك أو أحد مخططاتك، وقد يفتعل أحدهم المشاكل لك في فترة ما بعد الظهر، تسيطر على الأمور بشكل تام وقد تضطر الى المغادرة باكراً من العمل، لأن لديك أشياء مهمة. المساء عاطفي بحت لمن لديه حبيب. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 9 الصحة: 9

منذ يومين

تبدأ نهارك ببطء شديد، وذلك لعدم رغبتك في الحراك، لكن ضغط الأعمال، وسير الأحداث تجعلك تسرع في حركتك، لكي تتجاوب مع الضغوط وتنهي ما عليك من أعمال متراكمة من يوم أمس. في فترة ما بعد الظهر قد يخرج من جيبك بعض المال لأحد الالتزامات. وفي المساء قد يشغلك أمر عائلي لتلغي لأجله موعدا مع حبيبك، أو مع أحد أصدقائك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 3 أيام

الأمور المالية هي أكثر ما يهمك يا صديقي، فأنت لديك الكثير من المصاريف والالتزامات المادية، اهتم بأن لا تنزل للتسوق هذا اليوم، لكي لا تصرف الكثير من النقود، الأمور العملية هادئة جدا وقد تمل من الروتين. أما في فترة المساء، فالأمور العاطفية هي التي تأخذ اهتمامك فاحرص على ارضاء من تحب. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 9من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock