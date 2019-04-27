اسمك يتردد في كل زاوية، وذلك لأن الكثير ينادونك طالبين منك بعض الاسئلة والأعمال، قد تضحك أحيانا عما يصيبك، لكن ستصاب في آخر المطاف بعصبية، وبعدم تركيز، لذلك عليك ترتيب أوراقك والعد للعشرة قبل الاجابة بنعم أو لا. المساء جيد للخروج وتمضية الوقت مع أصدقائك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10