الجدي

منذ 5 ساعات

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الأمور المالية قد تلقى أما دعما أو تراجعا هذا الصباح، وهذا يعتمد على قرارك بشراء أو بغيره، لذلك كن مهتما بهذه الناحية، أما بالنسبة للعائلة فقد تحدث بعض المشاحنات مع أحد أفراد عائلتك في فترة ما بعد الظهر. المساء تجد نفسك في البيت أمام التلفاز لعدم وجود شيء تفعله.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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من جيد الى أفضل، فأنت ما تزال في الصدارة وتعيش أجمل أيام هذا الشهر، لكن احذر على المال يا عزيزي الجدي، ولا تكن مسرفا لأن وضعك المالي لا يتحمل أكثر من ذلك، في المساء أوضاعك العاطفية هي المسيطرة وتشعر بقرب الحبيب منك بعد فترة لا بأس بها من الانقطاع، وخاصة مواليد شهر كانون الأول. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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