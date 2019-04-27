الدلو

منذ 5 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لا أحد يقف في طريقك يا مولود الدلو، فأنت تعرف ماذا تفعل وكلمتك هي الكلمة الاخيرة، تجد نفسك اليوم مسيطرا على جميع الأمور حولك وبكل سهولة ويسر، يوم جيد للمبادرات والقرارات المهمة. المساء جيد لإصلاح الأوضاع مع من تحب، وخاصة لمواليد 2 إلى 12 شباط (فبراير).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

الاختلاف باد على وجهك، فالأيام الثلاثة الماضية كانت كفيلة بأن تجعلك تعبا، اليوم تشعر بالنشاط ويبدو ذلك من ابتسامتك في الصباح وكلامك المعسول مع الآخرين، يوم جيد لإصدار القرارات والبدء بالمشاريع والتغييرات، وخاصة لمواليد شهر كانون الثاني، أما في المساء فهناك قصة أخرى ستفرح بها، وهناك مفاجأة على الصعيد العائلي. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ يوم واحد

يوم ليس جيداً يا عزيزي الدلو، لكن عليك بتمريره وخاصة في جزئه الأول، وبالتحديد منذ الصباح، وحتى فترة ما بعد الظهر فلا شيء يسير كما ترغب والمشاكل ما تزال تلاحقك. في فترة المساء تتحسن أمورك بشكل كبير جدا، وتبدأ المشاكل التي كانت حولك بالانحلال، وبالأخص مواليد شهر كانون الثاني. نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

منذ يومين

يبدو اليوم من بدايته، ليس على ما يرام، لذلك عليك متابعة الاحتراس يا صديقي الدلو من أي عمل تقوم به لان نسبة الخسارة عالية جدا. في فترة ما بعد الظهر قد تحدث مناقشة كلامية حامية الوطيس بينك وبين أحد زملائك في العمل. أما في المساء فقد تشعر ببعض التعب، فحاول إراحة نفسك، وعدم الخروج من البيت، إذا أمكن، وخاصة مواليد 1 الى 9 شباط (فبراير). نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

منذ 3 أيام

لا انصح أحد بالتكلم معك يا مولود الدلو، فأنت في مزاجية لا تقبل المزاح، عصبيتك وهجومك لأي كلمة أو فعل يوجه إليك محتملة وخاصة في فترة الصباح والظهيرة التي تعد الاصعب بالنسبة إليك، الامور لن تتحسن في فترة المساء بل ستبقى الكآبة مسيطرة عليك، فانصحك بتقليل كلامك وحركتك، وبالأخص مواليد 20 الى 30 كانون الثاني (يناير). نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock