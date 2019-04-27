لن تجد فرقا يذكر بين يوم أمس واليوم، فهما متشابهان إلى حد بعيد، لأن الضغوطات ما تزال ملازمة لك والمشاكل أيضا، الشعور بالكآبة وانقباض داخلي ما يزال يؤثر عليك، وخاصة في فترة ما بعد الظهر. في المساء تتحسن الأمور تدريجيا، وخاصة لمواليد شهر شباط (فبراير) فهم الأكثر تفاؤلاً هذا المساء.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10