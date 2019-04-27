الحوت

منذ 5 ساعات

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لن تجد فرقا يذكر بين يوم أمس واليوم، فهما متشابهان إلى حد بعيد، لأن الضغوطات ما تزال ملازمة لك والمشاكل أيضا، الشعور بالكآبة وانقباض داخلي ما يزال يؤثر عليك، وخاصة في فترة ما بعد الظهر. في المساء تتحسن الأمور تدريجيا، وخاصة لمواليد شهر شباط (فبراير) فهم الأكثر تفاؤلاً هذا المساء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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من الأفضل أن لا يتكلم معك أحد لأنك تثور لأي كلمة حتى ولو كانت صغيرة وغير مقصودة، حاول أن تسيطر على نفسك وتهدأ ولا داعي للانفعال، لأن المشاكل والمعاكسات لن تتوقف، كما أن ما يزيد الطين بلة، النقاش الحاد الذي سيحدث بينك وبين من تحب مما يزيد عصبيتك في المساء، مواليد شباط هم الأكثر توترا. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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